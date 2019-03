Wechselhaftes Wetter für Berlin und Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - An diesem Wochenende müssen sich Berliner und Brandenburger auf ein wechselhaftes Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, soll der Samstag noch niederschlagsfrei aber wolkig werden. Die Maximalwerte liegen zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht zu Sonntag soll es sich auf fünf bis zwei Grad abkühlen und regnen. Für den Sonntag rechnen die Meteorologen dann mit dichten Wolken und ebenfalls leichtem Regen. Die Höchstwerte steigen jedoch in den unteren zweistelligen Plusbereich. Zeitweise kann es vereinzelt auch zu Windböen kommen.