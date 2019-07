Wasser in der Lausitz wird langsam knapp

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze wird das Wasser in der Lausitz langsam knapp. Nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums fehlen 30 Millionen Kubikmeter Wasser in den Speichern. Wenn es tatsächlich keine weiteren Niederschläge geben sollte, es weiter so heiß bleiben und die hohe Verdunstung anhalten sollte, dann könnte es in zwei Monaten Probleme geben, sagte Kurt Augustin, Leiter der Abteilung Wasser und Boden, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Wie lange die Reserven in den Speichern noch ausreichen, könne er aber nicht voraussagen. Die Trinkwasserversorgung sei davon nicht betroffen. Der RBB hatte zuvor über die Situation berichtet.

Rund 88 Millionen Kubikmeter Wasserreserven fassen die Speicher in der Lausitz, wie Augustin berichtet. Derzeit enthielten sie aber nur knapp 58 Millionen Kubikmeter. In einem Schreiben an alle Landkreise empfahl das Umweltministerium laut Augustin, etwas gegen die Wasserknappheit zu tun und etwa Verbote zur Wasserentnahme aus Oberflächengewässern wie Flüssen und Seen zu erlassen.