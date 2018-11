Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Am Dienstag gibt es für alle Berliner und Brandenburger noch einmal viel Sonnenschein und milde Temperaturen. Ein aus Südosten vorüberziehendes Hochdruckgebiet sorgt für trockenes und angenehmes Herbstwetter mit Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag kann es örtlich leicht bewölkt, zum Teil auch neblig werden. Im Tagesverlauf rechnen die Meteorologen dann aber mit viel Sonnenschein. Auch am Mittwoch sollen die milden Temperaturen anhalten - erwartet werden zwischen 14 und 17 Grad.