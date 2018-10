Viel Sonnenschein und bis zu 24 Grad am Wochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Berliner und Brandenburger können sich am Wochenende auf viel Sonnenschein einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, sollten es bereits am Freitag sonnige 21 Grad werden. Für Samstag rechneten die Meteorologen dann mit einem Temperaturanstieg auf bis zu 24 Grad. In der gesamten Region bleibe es sonnig und trocken, hieß es. Am Sonntag sinken die Höchstwerte laut Wetterdienst dann wieder auf 15 bis 19 Grad.