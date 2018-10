Tag der Deutschen Einheit: stürmisch, nasskalt und 15 Grad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Kühle Nässe zur Wochenmitte in Berlin und Brandenburg: Bei maximal 10 bis 12 Grad und leichtem Regen von der Prignitz bis in den Südosten des Landes wird es zu den Feierlichkeiten um den Tag der Deutschen Einheit ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam kann es am Nachmittag sogar zeitweise Sturmböen mit um die 70 Kilometer pro Stunde (Windstärke 8) geben. Für den Einheitsfeiertag selbst rechnen die Meteorologen ebenfalls mit stürmischen Böen der Windstärke 7 bis 9 sowie mit vielen Wolken und vereinzelten Schauern. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad.