Sonniges Wochenende: Ab Dienstag wieder grauer Himmel

Berlin (dpa/bb) - Endlich schönes Frühlingswetter - doch das Ende ist schon in Sicht. Nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es noch bis Montagnachmittag sonnig in Berlin und Brandenburg. Danach wird der Himmel der Vorhersage zufolge wieder grau.

"Wir haben tagsüber Temperaturen von bis zu 20 Grad. In der Berliner Innenstadt kann es besonders warm werden", sagte ein Meteorologe am Samstag über das Wochenend-Wetter. Für Anfang April seien solch hohe Temperaturen nichts ungewöhnliches. "1961 hatten wir in Potsdam sogar schon mal 23,8 Grad."

Am Montag sei jedoch mit einem Wetterwechsel zu rechnen. Tagsüber erreichen die Temperaturen im Norden Brandenburgs noch 16 bis 17 Grad, im Süden und in Berlin wird es zunächst etwa 2 Grad wärmer. Von Norden ziehen dann Wolken auf und sorgen am Dienstag für einen grauen Himmel.

Dann werden nur noch Maximalwerte von 10 bis 13 Grad erwartet. Für Donnerstag rechnet der DWD mit Regen - bei Temperaturen von nur noch 8 bis 12 Grad.