Sonniges Wochenende in Berlin und Brandenburg steht bevor

Potsdam (dpa/bb) - Die Menschen in Berlin und Brandenburg dürfen sich schon wieder auf ein sonniges Wochenende freuen. Dabei wird es allerdings deutlich kühler als vor einer Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, wird es am Samstag voraussichtlich viel Sonnenschein bei Temperaturen im unteren einstelligen Plusbereich geben. Demnach liegen die Höchstwerte bei drei bis fünf Grad. In der Nacht zu Sonntag kühlt es sich dann auf minus drei bis minus sieben Grad ab. Am Sonntag soll es dann weiter heiter und trocken sein. Die Temperaturen steigen auf sechs bis neun Grad.