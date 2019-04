Sonniges Wochenende: Ab Dienstag wieder Wolken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein bisschen auf der Wiese entspannen, mit dem Ausflugsschiff über die Spree schippern, radeln oder einfach mal bei der kleinen Eisbärin im Tierpark vorbeischauen - die Hauptstadt bot am Wochenende für sonnenhungrige Menschen in Berlin das volle Programm. Fast 20 Grad und Sonnenschein lockten viele ins Freie. Viele Bäume und Sträucher, Tulpen und Osterglocken stehen schon in voller Blüte und verbreiten Frühlingsfeeling.

Doch mit dem vorsommerlichen Wetter ist es schon bald wieder vorbei: Nach Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es noch bis Montagnachmittag sonnig in Berlin und Brandenburg. Danach ziehen wieder mehr Wolken auf und es wird etwas kühler. Regen wird aber nicht erwartet.

Für Anfang April seien so hohe Temperaturen aber nicht ungewöhnlich, sagte ein Meteorologe. "1961 hatten wir in Potsdam sogar schon mal 23,8 Grad."