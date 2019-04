Sonniges und mildes Wochenende in Berlin und Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Berliner und Brandenburger dürfen sich am Wochenende auf viel Sonne und milde Temperaturen freuen. Der Freitag soll vor allem im Berliner Raum, in der Lausitz sowie der Uckermark heiter und trocken mit Höchstwerten zwischen 18 und 22 Grad werden, wie der Deutsche Wetterdienst(DWD) mitteilte. Im Westen hingegen kann es zunächst neblig-trüb und stark bewölkt werden. Es bleibt aber bei 15 bis 18 Grad auch hier trocken. Für den Samstag und Sonntag rechnen die Meteorologen dann in ganz Brandenburg und Berlin mit viel Sonnenschein. Die Maximalwerte liegen bei rund 20 Grad.