Sonnige Aussichten: Bis zu 15 Grad zum Wochenstart

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb)- Nach einem sonnigen Wochenende sollen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart erneut zweistellig werden. Am Montag werden zwischen 12 und 15 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei soll es viel Sonnenschein geben. Für den Dienstag rechnen die Meteorologen ebenfalls mit heiterem und trockenem Wetter, bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad. Am Mittwoch werden dann bis zu 16 Grad erwartet. Laut DWD soll das frühlingshafte Wetter bis Ende der Woche anhalten.