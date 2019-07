Sommerhitze macht diese Woche noch Pause

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Die Hitze-Pause hält in Berlin und Brandenburg voraussichtlich noch bis zum Ende der Woche an. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam sagte, soll der Mittwoch mit Maximalwerten zwischen 20 und 23 Grad zunächst bewölkt werden. Mit kurzen heiteren Abschnitten sei aber zu rechnen. In den östlichen Landkreisen Brandenburgs kann es auch vereinzelt zu Schauern kommen. Viele Wolken am Himmel sind auch am Donnerstag zu erwarten, die Temperaturen sollen aber bereits auf bis zu 25 Grad steigen.

Wie aus dem Online-Wettertrend des DWD für Berlin und Brandenburg hervorgeht, könnte die 25-Grad-Marke erst ab Mitte nächster Woche überschritten werden - dann wird wieder mit bis zu 29 Grad gerechnet.