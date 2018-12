Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Mit leichter Glätte müssen alle Berliner und Brandenburger in der Nacht zu Mittwoch rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag vorhersagte, kann es vor allem auf Nebenstrecken und Brücken vereinzelt zu glatten Stellen kommen. Außerdem wird leichter Frost von etwa minus 1 Grad erwartet. Bei heiterem und niederschlagsfreiem Wetter steigen die Temperaturen am Tag dann auf 4 bis 7 Grad.