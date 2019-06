Juni in Berlin und Brandenburg warm und sonnig wie noch nie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Juni dieses Jahres ist in Berlin und Brandenburg der wärmste und sonnenreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Laut einer am Freitag veröffentlichten vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die Durchschnittstemperatur in Berlin bei 22,8 Grad. Die Sonne sollte einschließlich des anstehenden Wochenendes an 345 Stunden scheinen. In Brandenburg wurden 22 Grad gemessen und 350 Sonnenstunden gezählt.

Damit waren Berlin und Brandenburg laut dem DWD die wärmsten und sonnigsten Bundesländer in Deutschland. In Coschen, südlich von Eisenhüttenstadt, wurden am 26. Juni während der Hitzewelle 38,6 Grad gemessen - ebenfalls ein Allzeitrekord für den Juni. Den Wetterexperten zufolge sei es möglich, dass dieser Wert am Sonntag noch übertroffen wird. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Sonntag 39 Grad voraus und sprach von einer starken Wärmebelastung. Bei viel Sonne sollen die Temperaturen bereits am Samstag 33 Grad erreichen.