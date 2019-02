Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Für die Meteorologen beginnt der Frühling erst am kommenden Freitag - frühlingshaft warm wird es in Berlin und Brandenburg aber schon vorher. Temperaturen von bis zu 15 Grad erwarten die Experten vom Deutschen Wetterdienst laut einer Prognose vom Sonntag in den kommenden Tagen. Dazu gebe es viel Sonne. Der Wind wehe schwach aus westlicher Richtung. Nur in den Nächten bleibe es vorerst kühl: Die Temperaturen sollen zwischen 0 und 5 Grad liegen.

Schon am Sonntag zeigte das Thermometer den Angaben zufolge mancherorts 13 Grad. In Berlin nutzten die Menschen das gute Wetter etwa, um sich zu sonnen oder Kanu zu fahren.