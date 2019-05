Erst nach dem Vatertag wird es richtig warm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Berliner und Brandenburger müssen sich noch ein wenig gedulden: Die Temperaturen steigen zwar, aber erst nach dem Vatertag. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag zunächst heiter. Im Westen Brandenburgs können gegen Mittag dann aber dichtere Wolken aufziehen, nur in der Niederlausitz soll es bis zum Abend Sonnenschein geben. In der Prignitz rechnen die Meteorologen am Nachmittag und Abend mit geringfügigem Regen, sonst bleibt es trocken. Laut DWD liegen die Höchsttemperaturen an Christi Himmelfahrt zwischen 19 und 23 Grad.

Auch am Freitag dominiert eine dichte Wolkendecke am Himmel. Zwischen Prignitz, Havelland und Uckermark kann es Regen geben. Die Maximalwerte bleiben bei 23 Grad. Am Wochenende wird es dann endlich wärmer - die Temperaturen steigen auf maximale 28 Grad an.