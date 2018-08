Blaualgen in Brandenburger Gewässern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam(dpa/bb) - An mehreren Seen im Land Brandenburg können derzeit Blaualgen den Badespaß verderben. Unter anderem an Badestellen am Köthener See und am Teupitzer See (beide Dahme-Spreewald) sowie am Ruppiner See bei Neuruppin sei eine massenhafte Vermehrung der Algen möglich, hieß es am Montag in einer Übersicht des Potsdamer Verbraucherschutzministeriums. Auch auf der Havel schwammen am Montag stellenweise fiese Algenteppiche. Für den Fahrländer See hatte die Stadt Potsdam bereits Mitte Juli ein Badeverbot erlassen. Angesichts der hohen Temperaturen gedeihen die Blaualgen in diesem Sommer besonders gut.