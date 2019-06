Bis zu 39 Grad Hitze: Wetterdienst warnt vor UV-Strahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - In Berlin und Brandenburg werden am Sonntag erneut Hitzerekorde erwartet, ab Montag soll es jedoch bis zu 10 Grad kühler werden. "Der deutsche Temperaturrekord für den Juni könnte heute geknackt werden", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Dieser liegt demnach bei 38,6 Grad, gemessen am vergangenen Mittwoch im Dorf Coschen (Landkreis Oder-Spree). Für den Sonntag werden bis zu 39 Grad erwartet.

Der Wetterdienst warnt vor einer "hohen bis sehr hohen Belastung" durch UV-Strahlen in der Hauptstadt und Brandenburg am Sonntag. "Empfindliche Menschen sollten nur mit Sonnenhut und ausreichend Sonnencreme ins Freie gehen." UV-Strahlen erhöhen das Risiko von Hautkrebs. Bereits ab Montag sollen die Temperaturen aber wieder sinken. "Aus dem Westen ist eine Kaltfront mit Luft aus dem Atlantik und der Nordsee unterwegs", so der DWD-Sprecher.

Es sei dann nur noch mit 26 bis 30 Grad zu rechnen. Auch der Wind solle am Montag zunehmen. "Zwischen 14 und 20 Uhr rechnen wir maximal mit Windstärke 7". Für Dienstag werden bis zu 23 Grad erwartet. Bis zum kommenden Freitag soll es nicht mehr wärmer werden. Regen ist nicht in Sicht, bis auf den Norden Brandenburgs. Dort könne es einige Schauer geben. "Die Gefahr von Waldbränden ist wegen der Trockenheit weiterhin gegeben", erklärte der Sprecher.