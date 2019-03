Aprilwetter in Berlin und Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Berlin und Brandenburg steht ein wechselhafter Tag bevor: Zwischen Gewittern, Graupel- und Regenschauern kann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Montag auch immer wieder mal die Sonne durchblitzen. "Man kann sich das vorstellen wie typisches Aprilwetter", sagte eine Meteorologin in Potsdam. Die Höchstwerte erreichten in der Region um die acht Grad. Wo es Gewitter gebe, könne es mit geringer Wahrscheinlichkeit auch zu stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometern kommen. In der Nacht sollen die Schauer nach Angaben des Wetterdienstes abklingen und die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad abkühlen. In Bodennähe sei dann auch Frost möglich.