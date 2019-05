Einsatzkräfte vermuten weitere Überschwemmungen im Ilm-Kreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plaue/Schalkau/Arnstadt (dpa/th) - Nach den heftigen Unwettern vom Sonntag bereiten sich die Einsatzkräfte im Ilm-Kreis auf weitere Überschwemmungen vor. "Wir gehen davon aus, dass die Pegelstände gravierend ansteigen", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle des Ilm-Kreises am Montag. Man rechne damit, dass an den Flüssen Gera und Ilm die höchste Alarmstufe 3 droht. Einsatzkräfte befüllen nach Angaben des Sprechers Sandsäcke, um vorbereitet zu sein.

Wegen Unwettern mit starken Regenfällen musste vor allem im Ilm-Kreis die Feuerwehr am Sonntag zu etlichen Einsätzen ausrücken. Unter anderem in Plaue, Arnstadt, Geratal und Ilmenau liefen Keller voll, in Apfelstädt (Landkreis Gotha) schlug ein Blitz in eine Scheune ein.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Montag vor ergiebigem Dauerregen - vor allem im Westen und Süden Thüringens.