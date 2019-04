Waldbrandgefahr in Sachsen hoch: Kaum Entspannung in Sicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - In Teilen Sachsens herrscht sehr hohe Waldbrandgefahr. In den nördlichen Regionen der Kreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz galt am Dienstag laut einer Gefahrenkarte des Staatsbetriebs Sachsenforst die höchste Warnstufe 5. Von der Dübener Heide bis hin zur Muskauer Heide sollten vorerst keine Wälder mehr betreten werden. In den südlicheren Teilen der betroffenen Landkreise herrschte Warnstufe 4 - ebenso in Dresden. In den übrigen Regionen des Freistaats gilt mit Stufe 3 mittlere Waldbrandgefahr.

Vereinzelte Regenschauer bringen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur vorübergehend eine leichte Entspannung. Es gebe hier und da einen Schauer, aber keine flächendeckenden Niederschläge, sagte Meteorologe Florian Engelmann. Der April sei insgesamt wieder "arg trocken". Bis einschließlich Ostern fielen in Sachsen im Schnitt gerade einmal 2,1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das langjährige Mittel für April liegt laut DWD bei 58,4 Liter pro Quadratmeter. Das sei "äußerst bedenklich", so Engelmann. Am trockensten war es demnach im vogtländischen Bad Elster mit 0,1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. In Zinnwald (Erzgebirge) fiel mit vier Litern pro Quadratmeter der meiste Niederschlag.

Die Trockenheit sei im Prinzip für einen April nicht ungewöhnlich, so Engelmann. Allerdings hätten die Böden nach dem extrem trockenen Jahr nach wie vor ein Feuchtigkeitsdefizit. Das bekommen auch die Landwirte zu spüren: "Vor allem in Ost- und Nordsachsen, wo es im Winter kaum Schnee und Regen gab", sagte Andreas Jahnel vom Landesbauernverband. Vielerorts stünden die Landwirte vor dem gleichen Dilemma wie im April 2018: Die Sommersaat sei ausgebracht und drohe teilweise zu vertrocknen. Der starke Wind trockne die Böden zusätzlich aus.

Im Landkreis Bautzen, wo teils höchste Alarmstufe herrscht, gab es allein während der Osterfeiertage sechs Waldbrände. Insgesamt brannte es in diesem Jahr in den Wäldern bereits zehn Mal auf einer Fläche von rund 2,5 Hektar. Die starken Ostwinde sorgten zusätzlich für Trockenheit, hieß es. Dadurch könnten sich Brände zudem sehr schnell ausbreiten. In der Dübener Heide (Nordsachsen) waren am Karfreitag drei Waldbrände ausgebrochen, im Adelsberger Wald von Chemnitz brannte es Ostermontag.