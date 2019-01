Lebensgefahr auf Eisflächen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - In Sachsen besteht Lebensgefahr beim Betreten der Eisflächen auf Flüssen und Stauseen. Durch die schwankenden Wasserspiegel könnten sich Hohlräume unter dem Eis bilden, warnt die Landestalsperrenverwaltung (LTV). So sei das Eis nicht mehr tragfähig. Eltern und Lehrer sollten die Kinder entsprechend aufklären, hieß es. Zudem warnte die Verwaltung davor, Schnee in Flüssen zu entsorgen. Dieser könne vereisen und an Brücken aufgestaut den Abfluss von Tauwasser behindern.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis zum Wochenende Temperaturen unter dem Nullpunkt im gesamten Freistaat. Im Erzgebirge könnten sie nachts auf bis zu minus 15 Grad Celsius sinken.