Höchste Waldbrandgefahr in Teilen Sachsens

Dresden (dpa/sn) - In Teilen Sachsens herrscht sehr hohe Waldbrandgefahr. In den nördlichen Regionen der Kreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz galt am Dienstag laut einer Gefahrenkarte des Staatsbetriebs Sachsenforst die höchste Warnstufe 5. Von der Dübener Heide bis hin zur Muskauer Heide sollten vorerst keine Wälder mehr betreten werden. In den südlicheren Teilen der betroffenen Landkreise herrschte Warnstufe 4 - ebenso in Dresden. In den übrigen Regionen des Freistaats gilt mit Stufe 3 mittlere Waldbrandgefahr.

Vereinzelte Regenschauer bringen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur vorübergehend eine leichte Entspannung. Der April sei wieder "arg trocken", sagte Meteorologe Florian Engelmann. Bis einschließlich Ostern fielen in Sachsen im Schnitt gerade einmal 2,1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das langjährige Mittel für April liegt laut DWD bei 58,4 Liter pro Quadratmeter.