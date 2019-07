Höchste Waldbrandgefahr im Dessau-Wörlitzer Gartenreich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Im gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld und in der Stadt Dessau-Roßlau gilt seit Dienstag die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Betroffen davon sind auch die Einrichtungen der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, wie die Stiftung mitteilte. Deshalb habe die Stiftung den Zutritt zu den Wäldern verboten, für die sie zuständig ist. Außer Forstbediensteten und Mitarbeitern der Behörden für Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdiensten dürfe niemand mehr in die Wälder hineinfahren oder sie betreten.

Um Brände in den Gärten und Parks im Dessau-Wörlitzer Gartenreich zu verhindern, ist in allen Liegenschaften der Kulturstiftung das Rauchen verboten. Dies gelte sowohl für Mitarbeiter wie Besucher. "In der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz hat die Prävention vor Bränden und anderen Naturkatastrophen oberste Priorität", hieß es.