Zunehmend herbstliches Wetter: Gewitter und Starkregen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Es wird zunehmend herbstlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst kündigte für Donnerstag Schauer, Gewitter und stellenweise Starkregen an. Die Temperaturen liegen zwischen 19 Grad in der Eifel und 25 Grad in der Vorderpfalz. In der Nacht zum Freitag halten die Schauer und Gewitter zunächst an. Auch der Freitag bringt viele Wolken und vor allem im Norden einzelne Schauer. Mit Werten zwischen 18 Grad und 22 Grad wird es etwas kühler. Der Samstag bleibt bei ähnlichen Temperaturen und bewölktem Himmel meist trocken.