Wolkiges Wochenende im Norden

Hamburg (dpa/lno) - Als Bilderbuchsommer wird dieses Wochenende in Norddeutschland nicht in Erinnerung bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete für Sonnabend in Nordfriesland von der Nordsee her mit Wolken und etwas Regen. Am Sonntag solle es auch nahe Dänemark stark bewölkt sein mit gelegentlich etwas Regen. In Hamburg erwarteten die Meteorologen dagegen ab und an Sonne. Dabei solle an beiden Tagen ein frischer Wind aus Südwest wehen. Die Höchsttemperaturen am Sonnabend liegen bei 21 Grad auf Sylt und 25 Grad in Hamburg. Am Sonntag können die Temperaturen auf 22 beziehungsweise 26 Grad steigen. In der Nacht zum Montag ziehen demnach Wolken auf und vor allem nördlich des Kanals sei zeitweise Regen zu erwarten. Dabei sinken die Temperaturen auf 15 bis 18 Grad.