Wolken und Schauer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Wolken, Regen, teils Schauer: In Rheinland-Pfalz und im Saarland sollten die Menschen am Dienstag die Regenschirme griffbereit halten. Bei vielerorts starker Bewölkung könne es immer wieder Schauer, ab der Mittagszeit auch einzelne Gewitter geben, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach. Mit Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad werde es dabei nicht allzu kühl. Das ändert sich nach Angaben der Meteorologen jedoch in den nächsten Tagen. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte bei maximal 15, am Donnerstag nur noch bei 13 Grad. Mit den zurückgehenden Temperaturen zögen sich aber auch die Wolken langsam zurück, hieß es. Am Donnerstag sei es dann wieder trocken und vielfach sogar sonnig.