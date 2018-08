Wolken und Regen für Rheinland-Pfalz und das Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Dichte Wolken und vereinzelte Gewitter sollen in der ersten Wochenhälfte über Rheinland-Pfalz und das Saarland ziehen. Am Montagvormittag bringen dichte Wolken aus Westen gebietsweise Regen, Blitz und Donner mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag ankündigte. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad, in der Südpfalz sogar auf 27. In der Nacht zum Dienstag bleibt es voraussichtlich teilweise stark bewölkt mit örtlichen Schauern und Gewittern.

Auch tagsüber soll es nach DWD-Informationen weitestgehend bewölkt bleiben. Mancherorts kann es regnen, seltener gewittern. Mit 20 bis 25 Grad und 26 in der Vorderpfalz bleibt es wohl mild. Erst am Mittwoch lockert es wieder auf. Die Temperaturen sollen dann wieder auf 24 bis 29 Grad an der Nahe steigen.