Winterliches Wetter am Wochenende mit Glätte in der Nacht

Offenbach (dpa/lrs) - Kälte und Frost bestimmen das Wetter in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag und Samstag bleibt es tagsüber dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge trocken bei Höchsttemperaturen um zwei Grad. Die Nächte dagegen seien bei Minustemperaturen frostig. Außerdem setze in der Nacht auf Sonntag Regen ein, der teils auch als Schnee herunterkomme. Bei teils gefrierendem Regen bestehe die Möglichkeit eines Unwetters. Bei bis zu minus sieben Grad sei außerdem verbreitet mit Glätte zu rechnen.