Wieder kräftige Gewitter und Schauer in Sicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach Unwettern in Teilen von Hessen am Wochenende werden auch am Montag wieder Gewitter und Regen erwartet. Vereinzelt seien Unwetter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Nachmittag und Abend sollen die Schauer vor allem in der Osthälfte des Bundeslandes in Dauerregen übergehen. Bis in die Nacht zum Mittwoch erwartet der DWD noch viel Regen.

Am Sonntag waren in einigen Regionen Hessens Unwetter niedergegangen. Mancherorts liefen dadurch nach Polizeiangaben Keller voll. Zudem standen Straßen unter Wasser, etwa bei Kirtorf im Vogelsbergkreis, wo die Bundesstraße 62 betroffen war.