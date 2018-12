Wetterschäden 2018: Glätte, Sturm und Starkregen

13. Dezember 2018 20:18 Wetter - Offenbach am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Extremes Winterwetter und Sturm haben im zu Ende gehenden Jahr in Thüringen zu Schäden, Toten und Verletzten geführt. Das geht aus dem Schadensrückblick des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Noch im Dezember erfror bei Kölleda (Landkreis Sömmerda) ein dementer Mann nach starkem Schneefall. Auch im Februar überlebte ein Obdachloser in Erfurt die Kälte nicht.

Im Nebel verlor ein Lastwagenfahrer bei Nordhausen im November die Orientierung und rutschte einen Abhang hinunter. Sturm und Windböen kosteten einen Feuerwehrmann das Leben, der im Januar tödlich von einem Baum getroffen wurde. Eine herabgewehte Baumkrone verletzte im Juli am Schleichersee eine Familie schwer.

Blitzschläge lösten zahlreiche Brände aus. Unter anderem brannten im April im Kyffhäuserkreis zwei Häuser nach einem Blitzeinschlag; in Nöda (Landkreis Sömmerda) erwischte es im Juli das Dach eines Reihenhauses. Bei starken Regenfällen in Meinigen, Heilbad Heiligenstadt, im Wartburgkreis und im Ilm-Kreis kam es im Juni und September zu Überflutungen durch Schlamm und Geröll. In Weimar wurde im August der Schlosspark Belvedere von Starkregen und Sturmböen verwüstet. Dort begrub auch ein umstürzender Baum einen Linienbus unter sich.

Der DWD zieht einmal im Jahr Bilanz über deutschlandweite Schäden durch extreme Wetterlagen. In diesem Jahr fielen in der Bundesrepublik vor allem die starke Trockenheit und Fälle von extremen Niederschlägen auf. Über 30 000 Mal gab der DWD in diesem Jahr Wetterwarnung heraus.