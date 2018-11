Wetterexperten warnen vor Glatteis in Sachsen

29. November 2018 19:50 Wetter - Offenbach am Main

Berlin (dpa/sn) - Autofahrer aufgepasst - der Deutsche Wetterdienst hat in Teilen Sachsens vor Glatteis gewarnt. Schon in der Nacht zu Freitag kann es durch gefrierenden Regen bei Temperaturen von bis zu minus 6 Grad örtlich rutschig werden. Tagsüber bestehe dann teilweise Glatteisgefahr im Vogtland und im Erzgebirge.

Von Freitagnachmittag bis in die Nacht zum Samstag werde es schließlich im Raum Dresden und östlich davon gefährlich. Hier sagen die Wetterexperten ebenfalls Unwetter voraus. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 3 Grad. Im Osterzgebirge, dem Lausitzer Bergland sowie dem oberen Elbtal könne es schneien. Am Samstag steigen die Temperaturen auf 4 bis 8 und im Bergland auf 0 bis 3 Grad.