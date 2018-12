18. Dezember 2018 06:11 Wetter - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/mv) - Autofahrer im Osten Mecklenburg-Vorpommerns müssen sich auch am Dienstagmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen. Wegen Schnee und Regen in der vergangenen Nacht gebe es auf vielen Straßen überfrierende Nässe, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen. Im Laufe des Tags soll es milder werden und die Glättegefahr in den nächsten Tagen etwas abnehmen.