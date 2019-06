Wetterdienst: Dürre plagt Saarland und Rheinland-Pfalz

15. Juni 2019 10:30 Wetter - Offenbach am Main

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Dürre des vergangenen Jahres dauert nach Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in einigen Regionen Deutschlands an und hat sich teilweise sogar noch verschärft. Das gelte für das Saarland, den Süden von Rheinland-Pfalz sowie das westliche Franken, sagte der Leiter des Referats Niederschlagsüberwachung beim DWD, Andreas Becker, in Offenbach. Betroffen sei auch das Vier-Ländereck Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Besonders in diesen Landstrichen sei es zwischen 1. Januar und 13. Juni 2019 noch trockener gewesen als im Vorjahreszeitraum. Es fiel nach Radardaten des DWD nur 50 bis 70 Prozent der Regenmenge des Vorjahreszeitraums, teilweise sogar noch weniger. Andernorts in Deutschland war es demnach nasser, im Süden Sachsens oder im Südosten Bayerns beispielsweise.

Ein anderes Bild zeigt der Blick auf den bundesweiten Durchschnitt, der ausweislich der vom DWD am Boden gemessenen Werte zwischen Januar und Ende Mai bei 290,6 Liter Regen pro Quadratmeter liegt. Im Vorjahreszeitraum waren es mit 254,3 Liter deutlich weniger. Das Mittel der Jahre 1971 bis 1990 liegt bei 291,8 Liter, das der Jahre 1981 bis 2010 bei 302,6. "Demnach sind die Werte in diesem Jahr genau im Schnitt oder leicht unterdurchschnittlich", sagte Becker. Das Thema Dürre könne deshalb noch nicht für beendet erklärt werden.