Wetteraussichten für zweite Ferienwoche: Kühl und trocken

Offenbach (dpa/lhe) - Das heiße Sommerwetter macht mal Pause. Die zweite Ferienwoche beginnt in Hessen relativ kühl. Die Temperaturen erreichen maximal 23 Grad. Nachts sinken die Werte stellenweise in den einstelligen Bereich.

Am Montag ist der Himmel wolkenverhangen, ab und zu kommt die Sonne durch. Abgesehen von einer paar Regentropfen am Morgen bleibt es trocken. Dienstag zeigt die Sonne sich öfter, nur in Nordhessen behalten der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach zufolge Wolken die Oberhand. Am Wechsel zwischen Sonne und Wolken ändert sich voraussichtlich bis Mittwoch nichts. Ergiebiger Regen ist weiterhin nicht in Sicht.