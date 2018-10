Wetter stört Fährverkehr und Rückkehr von jungen Seehunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden/ (dpa/lni) - Stürmischer Wind und Hochwasser haben am Dienstag für Einschränkungen im Fährverkehr an der Nordseeküste gesorgt. Das bekamen auch einige junge Seehunde zu spüren. Sie waren vor Monaten als Heuler in die Seehundstation Norddeich aufgenommen und dort aufgepäppelt worden. Das Aussetzen in die Freiheit im Watt vor der Insel Baltrum war eigentlich für Dienstag geplant, wurde aber wegen des schlechten Wetters auf Mittwoch verschoben.

In Emden entfielen drei Abfahrten des schnellen Katamarans nach Borkum, dafür setzte die Reederei AG Ems eine langsamere Ersatzfähre am Vor- und Nachmittag ein. Mittwochmittag sollte der Fährbetrieb wieder normal laufen, sagte eine Reedereisprecherin. Wegen der angesagten Witterungsbedingungen sollten am Dienstag auch die Fahrten der Helgoland-Fähre ab Cuxhaven entfallen.