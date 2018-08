Weiterhin Temperaturen um 30 Grad: kein Regen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Trotz Wolken am Himmel ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin kein Regen in Sicht. Zudem lockere die Bewölkung bereits am Dienstagnachmittag schon wieder auf, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag mit. Die Temperaturen liegen zwischen 25 Grad im Bergland und 32 Grad in der Vorderpfalz. Am Mittwoch und Donnerstag setzt sich der blaue Himmel wieder durch, die Werte liegen weiterhin meist um die 30 Grad. Zum Wochenende wird es deutlich kühler.