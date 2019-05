Weiter Schmuddelwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Das Schmuddelwetter hält in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiter an. Auch am Donnerstag sollten die Menschen ihren Regenschirm bereit halten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mit. Der Tag beginnt bereits stark bewölkt mit kräftigen Schauern. Später kann es dann auch gewittern und windig werden. Im Bergland ziehen Sturmböen auf. Die Temperaturen liegen dabei um die 14 Grad. Auch der Freitag wird der Prognose zufolge nicht frühlingshafter: Es bleibt regnerisch mit Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Lediglich im Südosten von Rheinland-Pfalz kann es gegen Nachmittag ein wenig auflockern.