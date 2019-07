Wechselhaftes Wetter zum Monatsende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Frankfurt (dpa/lhe) - Der Juli verabschiedet sich in Hessen mit wechselhaftem Wetter. Am Dienstag würden die Temperaturen noch einmal auf 32 Grad steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Der Tag beginnt heiter bis wolkig, am Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf. Es bleibt jedoch trocken. In der Nacht kann es regnen und gewittern.

Auch am Mittwoch zeigen sich meist Wolken am Himmel, es sind aber auch längere sonnige Abschnitte möglich. Bei Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad kann es im Norden und Nordosten gewittern. Dort sind am Donnerstag, zu Beginn des neuen Monats, noch einzelne Schauer möglich. Ansonsten bleibt es in Hessen bei Werten zwischen 25 bis 27 Grad trocken.