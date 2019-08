Wechselhaftes Wetter in Hessen zum Monatsbeginn

01. August 2019 08:02 Wetter - Offenbach am Main

Offenbach/Frankfurt (dpa/lhe) - Der August startet in Hessen nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit wechselhaftem Wetter. Den Meteorologen zufolge wird es am Donnerstag landesweit heiter bis wolkig mit besonders vielen Sonnenstunden in Südhessen. Vereinzelt soll es Schauer geben, bei Temperaturen bis zu 28 Grad aber warm werden. Nachts könne es laut Prognose vielerorts regnen bei Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad.

Am Freitag soll es bei Temperaturen bis zu 29 Grad noch etwas wärmer werden, bei starker Bewölkung werde es vielerorts gewittrig mit einigen Schauern. Auch in der Nacht erwarten die Meteorologen Regen und Gewitter.

Mehr Sonnenstunden können die Menschen in Hessen wohl auch am Samstag nicht erwarten: Bei Temperaturen bis 27 Grad rechnet der DWD immer wieder mit Schauern.