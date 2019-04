Wechselhaftes Wetter in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - In Hessen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen unbeständig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach muss etwa am Sonntag mit Regen gerechnet werden, der erst am Abend allmählich nachlässt. Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 9 und 13 Grad Celsius. In der Nacht zum Montag bleibe es meist trocken im Land. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 4 und 1 Grad Celsius. Im Bergland könnte es leichten Frost geben. Dort ist nach Angaben des DWD Glätte durch überfrierende Nässe möglich.

Tagsüber dürfte es erst heiter und später wolkig werden. Am Nachmittag könnte es vor allem im Norden und im Osten regnen. Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad Celsius. Die Nacht zum Dienstag wird laut DWD wolkig. Den Meteorologen zufolge regnet es gebietsweise. Die Temperaturen kühlten auf 6 bis 3 Grad Celsius ab. Am Dienstag zeigen sich zunächst Wolken, später wird es nach Angaben des Wetterdienstes überwiegend heiter und niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad Celsius. Auch am Mittwoch, dem "Tag der Arbeit", könnte das Wetter trocken und mild werden, wie ein Meteorologe des DWD am Samstag sagte.