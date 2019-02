Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wer Straßenkarneval in Hessen feiern will, sollte am Wochenende auch auf Wolken und Schauer vorbereitet sein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sollen bereits an Weiberfastnacht Schleierwolken über das Land ziehen. Dazu bleibe es aber recht mild mit Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad.

"Freitag kommt dann der Regen", sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag. Wechselhaftes Wetter sei das Wochenende über wahrscheinlich. In Südhessen soll es laut DWD stark bewölkt werden, aber eher weniger regnen.

Für den Rosenmontagszug sollten Jecken ihren Regenschirm mitnehmen - der DWD rechnet mit Kaltluft und Sturmböen.