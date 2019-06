Wechselhaftes Wetter am Pfingstwochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Der Pfingstsonntag wird der schönste Tag am langen Wochenende in Hessen. Für den morgigen Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken bei Temperaturen um die 20 Grad. Dabei weht mäßiger bis frischer Wind mit teils stürmischen Böen. Am Sonntag weht dann nur noch ein schwacher Wind und die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad. Wer kann, sollte also den Pfingstsonntag genießen - schon am Montag erwartet der DWD wieder Schauer und teils gewittrigen Regen.