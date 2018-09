Wechselhaft, aber meist trocken: Das Wochenendwetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Der Himmel oft voller Wolken, doch nur wenig Regen - so zeigt sich das Wetter in Hessen an diesem Wochenende. Während es am Samstag im hessischen Bergland mit Höchsttemperaturen von 19 Grad schon etwas frischer ist, kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Rhein Main-Gebiet bis 23 Grad warm werden. Am Sonntag sind sogar teilweise sommerliche Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad möglich. Nachts sinken die Temperaturen allerdings bis auf auf sieben Grad ab, hieß es weiter.

Teils wolkig, teils heiter beginnt auch die kommende Arbeitswoche am Montag. Dabei ist die Wolkendecke im Norden am dichtesten, während im Rhein-Main Gebiet wenig herbstliche Temperaturen von maximal 28 Grad möglich sind. Im weiteren Wochenverlauf könnte das Thermometer sogar noch weiter steigen.