Wechsel von Regen und trockenen Phasen

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter zeigt sich in Hessen in den kommenden Tagen von seiner wechselhaften und teils ungemütlichen Seite. Am Freitag könnte es sogar Unwetter geben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Mittwoch zunächst mit schauerartigem, teils gewittrigem Regen. Lokal sei Starkregen möglich. In Schauer- und Gewitternähe könnten stärkere Windböen auftreten. Ab dem Nachmittag ziehe der Regen ab und es werde von Westen her zunehmend freundlicher. Die Temperaturen erreichten bis zu 22 Grad.

Einen Wechsel aus Wolken, Regen und heiteren Phasen erwartet der DWD auch in den kommenden Tagen. Am Freitag könne es örtlich Unwetter mit heftigem Starkregen und Hagel geben. Dabei soll es zunehmend wärmer werden.