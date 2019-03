Warmes Frühlingswetter: Viel Sonne und bis zu 20 Grad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen erwartet die Menschen zum Wochenausklang und am Samstag ein warmes und frühlingshaftes Wetter. Am Freitag werden dort laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen von bis zu 18 Grad erreicht. Am Samstag soll es bis zu 20 Grad warm werden. Dabei ist es überwiegend sonnig mit lediglich ein paar Wolken am Himmel.

Am Sonntag soll es zum Nachmittag hin schlechter werden. "Eine leichte Regenfront kommt am späten Sonntagnachmittag aus Nordrhein-Westfalen in die drei Bundesländer herübergezogen. Die sollte aber am späten Abend auch wieder verschwunden sein", sagte eine DWD-Meteorologin am Donnerstag in Offenbach. Die Woche beginnt voraussichtlich ohne Regen.