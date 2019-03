Viele Wolken und etwas Regen in Sicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich zur Mitte der Woche meist stark bewölkt, aber überwiegend trocken. Nach leichtem Frost hier und da und teils Glättegefahr auf den Straßen steigen die Temperaturen am Mittwoch auf sieben bis zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach berichtete. In der Nacht zu Donnerstag kann es im Norden vereinzelt leichten Regen geben. Tagsüber zeigt sich der Himmel den Meteorologen zufolge meist bedeckt, außerdem ist zeitweise Sprühregen in Sicht bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 14 Grad.