Ungemütliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - Den Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland stehen nasse und trübe Tage bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte am Mittwoch teils starke Bewölkung und schauerartigen Regen und Gewitter voraus. Die Höchstwerte sollen bei 11 bis 14 Grad liegen. Gegen Abend könne es außerdem Gewitter und stürmische Böen von bis zu 75 Kilometer pro Stunde geben, teilte der DWD mit. Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es laut Vorhersage stark bewölkt. Der gewittrige Regen mit gebietsweise Sturmböen lasse am Freitag nach, dann regne es nur noch vereinzelt. Mit Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad werde es zum Wochenende auch wieder wärmer.