11. Juni 2019 07:02 Wetter - Offenbach am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Viele Wolken bestimmen am Dienstag das Bild in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es den ganzen Tag über wechselnd bis stark bewölkt. Dazu fällt bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad schauerartiger Regen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es demnach stark bewölkt. Neben weiterem Regen können sich dann auch kräftige Gewitter entwickeln.