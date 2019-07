Über 40 Grad: Höhepunkt der Hitzewelle erwartet

24. Juli 2019 16:30 Wetter - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/lrs) - Heiß und heißer: An diesem Donnerstag erreichen die Höchsttemperaturen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 37 bis 41 Grad. Das sei vorerst der Höhepunkt der derzeitigen Hitzewelle, sagte DWD-Meterologe Marco Manitta. Bereits seit Mittwoch gelten in beiden Bundesländern flächendeckend Hitzewarnungen.

Entlang der Mosel, im Saarland und in der Rhein-Main-Region hatte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch die Warnstufe 2 ausgegeben. Für Donnerstag sei auch in weiteren Gebieten der beiden Bundesländer die Warnstufe 2 erwartbar, die höchste für Hitzewarnungen. Sie wird ausgerufen, wenn tagsüber extreme Wärmebelastung herrscht. Die sogenannte gefühlte Temperatur liegt dann über 38 Grad.

Nach einem trockenen und heißen Donnerstag werde auch der Freitag sehr heiß bei Temperaturen von bis zu 40 Grad. Ab Freitagabend könne es dann vereinzelt Hitzegewitter über dem Bergland geben. Deutlich nasser wird es laut DWD voraussichtlich am Samstag. Dann sei vom Südwesten her vermehrt mit Schauern sowie Gewittern mit Starkregen zu rechnen. Die Maximaltemperaturen liegen dann bei etwas kühleren 28 bis 34 Grad. Am Sonntag könne es sogar auf 25 Grad abkühlen.