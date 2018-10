Typisches Herbstwetter ohne große Sturmereignisse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Typisches Herbstwetter hält am Dienstag in Hessen Einzug, doch so stürmisch wie in Teilen Nordostdeutschlands wird es nicht. Lediglich in Nordhessen sowie im südhessischen Bergland könne es auch mal zu starken bis stürmischen Böen kommen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach am Morgen. Auch das seien aber ganz normale und häufige Windereignisse im Herbst - im Vergleich zu den vergangenen Wochen sei es jedoch natürlich durchaus ein Unterschied.

Auf allzu viele Niederschläge müssen sich die Hessen trotz meist starker Bewölkung zunächst ebenfalls nicht einstellen. Am Dienstag kann es im Norden und Osten zeitweise etwas regnen, sonst bleibt es meist trocken. Auch am Mittwoch fällt aus vielen Wolken nur gelegentlich etwas Regen, der abends bereits wieder nachlässt. Dazu wird es jeden Tag etwas wärmer: Am Dienstag liegen die Höchstwerte bei 15, am Mittwoch bei 16 und am Donnerstag bei 17 Grad.